ستولتنبرغ: مستمرون بدعم العراق ومساندته

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، الاستمرار بدعم العراق ومساندته والتعاون معه في التدريب العسكري.

وقال ستولتنبرغ خلال لقائه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في بغداد، إن "العراق كان في الخطوط الأمامية لمحاربة الإرهاب ونحن معجبون جدا بانتصاراته ونشكر العراقيين على ما بذلوه من تضحيات".

وأضاف الأمين العام للناتو "نقوم بتدريب القوات العراقية ومستمرون بدعم العراق ومساندته والتعاون معه في التدريب وبناء الأكاديميات العسكرية وتزويدها بالخبرات".

من جهته شدد العبادي على أهمية التعاون مع حلف الناتو لمحاربة الإرهاب، معتبرا أن ما تم تحقيقه ضد "داعش" يجب الحفاظ عليه والقضاء على الوجود الأيدلوجي للإرهاب والاستمرار بملاحقته.

وكان مجلس النواب العراقي أصدر الخميس الماضي قرارا يدعو الحكومة إلى وضع جدول زمني لمغادرة القوات الأجنبية من العراق، في إشارة إلى التحالف الدولي، بقيادة الولايات المتحدة.

هذا وأعلن التحالف الدولي مطلع فبراير خفض عديد قواته في 2018 في العراق، معتبرا أن "وجودا مستمرا للتحالف في العراق سيؤمن، لكن بشروط تتماشى مع الحاجات وبالتنسيق مع الحكومة العراقية" من دون إعطاء أرقام لخفض عدد القوات.

المصدر: وكالات

علي جعفر