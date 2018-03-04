السراج: توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا ضرورة

شدد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فائز السراج، على ضرورة توحيد المؤسسة العسكرية في سبيل "تأمين حدود البلاد ومواجهة تحدياتها".

وقال السراج خلال اجتماعه مع الأعضاء في اللجنة المكلفة ببحث توحيد المؤسسة العسكرية، إن "العملية يجب أن تدركها كافة الأطراف ولتعمل بجد ومسؤولية وطنية من أجل إنجاح المسار السياسي التوافقي".

وبحسب بيان صدر عن المكتب الإعلامي للرئاسة، فقد أحاط أعضاء اللجنة السراج بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، بنتائج مباحثات لجنتهم في العاصمة المصرية القاهرة، والنقاط التي أتفقوا بشأنها، وهيكلية المؤسسة العسكرية.

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ويعقد عسكريون يمثلون كافة مناطق ليبيا وتوجهاتها، منذ أشهر، لقاءات في القاهرة، تهدف إلى وضع استراتيجية لتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية وهيكلتها برعاية اللجنة المصرية المعنية بليبيا.

وتنقسم المؤسسة العسكرية في ليبيا إلى جناحين، الأول شرقي البلاد ويتبع لمجلس النواب المنعقد في طبرق، ويقوده المشير خليفة حفتر، بينما يتبع الثاني لحكومة الوفاق، ومقرها العاصمة طرابلس، غربي البلاد.

المصدر: الأناضول