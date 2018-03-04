سانا: الجيش السوري يوجه ضربات نارية على الإرهابيين في الغوطة ويستعيد قرى وبلدات

أعلن مصدر عسكري أن وحدات الجيش السوري، خلال اليومين الماضيين وخارج أوقات التهدئة المحددة، شنت ضربات نارية على مقرات ومناطق تواجد الإرهابيين في الغوطة الشرقية بريف دمشق.

وقال المصدر لوكالة "سانا" إن تلك الضربات جاءت ردا "على أعمال التنظيمات الإرهابية في استهداف المدنيين في أحياء دمشق وريفها ومواقع قواتنا المسلحة برمايات الهاون وأعمال القنص".

وأكد المصدر استعادة السيطرة على قرى وبلدات أوتايا وحوش الصالحية وحوش خرابو والنشابية وحزرما وكتيبة الدفاع الجوي وفوج النقل ومزارع العب وبيت نايم، موضحا أن الجيش تقدم على أكثر من اتجاه وطهر العديد من المزارع والبلدات في اتجاه حرستا ودوما.

وأشار المصدر إلى أن عمليات الجيش ضد مواقع المسلحين في مناطق الغوطة الشرقية تتزامن مع تأمين الممر الإنساني لخروج المدنيين والتحضير لإيصال المعونات الغذائية لهم.

ولا تزال مجموعات مسلحة مرتبطة بتنظيم "جبهة النصرة" تنتشر في عدد من قرى وبلدات الغوطة، تحتجز المدنيين وتطلق القذائف على الأحياء السكنية في دمشق ومحيطها، فيما تستمر وحدات الجيش في عملياتها العسكرية لإعادة السيطرة على الغوطة بشكل كامل.

وأوضحت "سانا" أنه منذ تبني مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2401 القاضي بوقف الأعمال القتالية في سوريا لمدة 30 يوما، قصفت التنظيمات المسلحة في الغوطة، الأحياء السكنية في دمشق بأكثر من 300 قذيفة.

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المصدر: سانا

علي جعفر