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المطلك: ملف النازحين أكثر ملفات الدولة العراقية نزاهة في تاريخها

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المطلك: ملف النازحين أكثر ملفات الدولة العراقية نزاهة في تاريخها
Reuters
صالح المطلك
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اعتبر نائب رئيس الوزراء العراقي السابق صالح المطلك، أن ملف دعم النازحين العراقيين بعد أحداث عام 2014، "أنزه ملف في تاريخ الدولة العراقية".

وقال المطلك، الذي ترأس اللجنة الحكومية العليا لإغاثة النازحين، "إن التاريخ سيكشف أن انزه ملف في تاريخ الدولة العراقية هو ملف النازحين"، مؤكدا أن "الحساب الختامي بمبلغ المليار دولار المخصص للنازحين موجود لدينا، ولم يشهد أي عمليات فساد، لأن الأموال صرفت من أجل توفير الخدمات للنازحين".

من جهة أخرى أضاف لقناة "السومرية" أنه لن يترشح في الانتخابات المقبلة، معللا موقفه بالقول "دفعنا ثمنا كبيرا من جراء مشاركتنا بالعملية السياسية، ولولا وجودنا لسبح العراق في الدماء آنذاك".

وكانت عدة اتهامات وجهها نواب وسياسيون حول صفقات "فساد كبيرة" ومبالغ لم يتم تسويتها خصصت في وقت سابق لإغاثة النازحين.

المصدر: السومرية

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