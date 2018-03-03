مصر.. مقتل 9 أشخاص ووقوع إصابات في حادث سير

أفادت وزارة الصحة المصرية، بمصرع 9 أشخاص وإصابة 8 آخرين في حادث تصادم سيارة أجرة مع حافلة صغيرة مما أدى لاشتعال السيارة، في طريق الإسماعيلية ـ القاهرة الصحراوي.

ونقلت صحيفة الأهرام المصرية، عن المتحدث باسم وزارة الصحة، خالد مجاهد، قوله في بيان إنه تم الدفع بـ14 سيارة إسعاف، فور الإبلاغ عن وقوع الحادث.

وأشار مجاهد إلى أن الإصابات تراوحت ما بين حروق من الدرجة الأولى واشتباه بحالات الارتجاج، وربما كسور في العمود الفقري والأطراف، وجروح قطعية وكدمات، مؤكدا أن جميع المصابين يتلقون الرعاية الطبية اللازمة.

المصدر: الأهرام