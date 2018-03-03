 
مباشر

غضب في مصر بسبب حفلة "رقص بلدي" في مدرسة (فيديو)

أخبار العالم العربي

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/jxtu

تسبب مقطع فيديو تداوله نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، لإحياء حفل رقص شعبي داخل مدرسة في محافظة الجيزة، بموجة استهجان كبيرة.

وأعرب أولياء أمور عن غضبهم للاستعانة بثلاث راقصات في حفل تكريم الطلاب المتفوقين بمدرسة "ليسيه الحرية"، واللواتي رقصن على أنغام أغنيات شعبية على مسرح المدرسة.

وفي أول رد رسمي على الحدث أعلن أحمد خيري، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، أنه تم استبعاد مديرة المدرسة، وإرسال لجنة قانونية وإدارية للتحقيق، معربا عن أمله عن أن يصدر عقاب رادع لكل من ساهم في تنظيم هذا الحفل.

وستقوم اللجنة بمراجعة كل القرارات، التي اتخذتها الإدارة قبل إقامة الحفل بمشاركة 3 راقصات، ومن بينها قرار إرغام أولياء الأمور على دفع 552 جنيها بذريعة أن هذا المبلغ كعلاوة اجتماعية للمعلمين.

من جهة أخرى ذكرت مصادر من المدرسة لصحيفة الأهرام أنه تم منع طلاب الثانوية (وهم الأكبر سنا) من حضور الحفل الراقص "لتلطيف المصيبة"، مكتفين بحضور طلاب الابتدائي والإعدادي.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة