غضب في مصر بسبب حفلة "رقص بلدي" في مدرسة (فيديو)

تسبب مقطع فيديو تداوله نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، لإحياء حفل رقص شعبي داخل مدرسة في محافظة الجيزة، بموجة استهجان كبيرة.

وأعرب أولياء أمور عن غضبهم للاستعانة بثلاث راقصات في حفل تكريم الطلاب المتفوقين بمدرسة "ليسيه الحرية"، واللواتي رقصن على أنغام أغنيات شعبية على مسرح المدرسة.

وفي أول رد رسمي على الحدث أعلن أحمد خيري، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، أنه تم استبعاد مديرة المدرسة، وإرسال لجنة قانونية وإدارية للتحقيق، معربا عن أمله عن أن يصدر عقاب رادع لكل من ساهم في تنظيم هذا الحفل.

#التربية_والتعليم : لجنة قانونية وإدارية واسعة سوف تزور مدرسة #ليسيه_الهرم خلال ساعات لمراجعة كل القرارات التي اتخذتها الإدارة قبل إقامة الحفل بمشاركة 3 راقصات , ومن بينها قرار إرغام أولياء الأمور على دفع 552 جنيها بذريعة أن هذا المبلغ كعلاوة اجتماعية للمعلمين. #مصرpic.twitter.com/xe9iOHFu3B — RT Ahmed Alashkar (@ALASHKAR_RT) March 2, 2018

وستقوم اللجنة بمراجعة كل القرارات، التي اتخذتها الإدارة قبل إقامة الحفل بمشاركة 3 راقصات، ومن بينها قرار إرغام أولياء الأمور على دفع 552 جنيها بذريعة أن هذا المبلغ كعلاوة اجتماعية للمعلمين.

#التربية_والتعليم : الحفل الراقص الذي أقيم بمدرسة #ليسيه_الهرم ب #الجيزة، وشاركت فيه 3 راقصات سوف يتبعه تشكيل لجان لـ"غربلة" المدارس القومية، بعدما أثيرت أكثر من أزمة داخل هذه المدارس #مصر#رقص_شرقي#فصول_تعليمية — RT Ahmed Alashkar (@ALASHKAR_RT) March 2, 2018

من جهة أخرى ذكرت مصادر من المدرسة لصحيفة الأهرام أنه تم منع طلاب الثانوية (وهم الأكبر سنا) من حضور الحفل الراقص "لتلطيف المصيبة"، مكتفين بحضور طلاب الابتدائي والإعدادي.

المصدر: وكالات