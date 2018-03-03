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الحريري يغّرد بـ"سيلفي" مع ولي العهد السعودي

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الحريري يغّرد بـ
Reuters Mohamed Azakir
رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري- صورة أرشيفية
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غرّد رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري بصورة "سيلفي" تجمعه وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والسفير السعودي لدى واشنطن الأمير خالد بن سلمان.

وكتب الحريري معلقا على الصورة التي نشرها اليوم السبت على صفحته في "تويتر": "مع ولي عهد خادم الحرمين الشريفين، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، الأمير خالد بن سلمان في الرياض".

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وأثارت الصورة تفاعلا كبيرا بين المغردين السعوديين واللبنانيين على "تويتر"، حيث اعتبرها البعض رسالة تؤكد عمق العلاقات السعودية اللبنانية.

وسبق للحريري وأكد أن "هدف المملكة العربية السعودية الأساسي أن يكون لبنان سيّد نفسه، وهي حريصة على استقلال لبنان الكامل، وسنرى كيف سنتعاون معها في شأن المؤتمرات الدولية المقبلة".

المصدر: سبق

أحمد باديان

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