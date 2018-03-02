قيادي في الحشد يكشف حقيقة العثور على مقبرة جماعية للمسيحيين في الموصل

نفى أمين عام حركة "بابليون" المسيحية، إحدى فصائل الحشد الشعبي، ريان الكلداني الأنباء التي تحدثت عن العثور على مقبرة جماعية لمسيحيي الموصل.

وقال الكلداني إن "ما تم العثور عليه في منطقة حليلة بالقرب من بادوش غربي الموصل هي مقبرة تعود إلى الطائفة المسيحية قبل دخول داعش إلى تلك المنطقة".

واتهم وسائل إعلام في إقليم كردستان بالترويج لمثل هذه الأخبار، مشيرا إلى أن "المنطقة التي توجد فيها المقبرة كانت تابعة لسيطرة البيشمركة التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني".

وكانت وسائل إعلام كردية أفادت، نقلا عن مصادر أمنية، بأنه تم العثور على مقبرة جماعية تضم رفات 40 شخصا بينهم نساء وأطفال من مسيحي الموصل.

المصدر: سبوتنيك