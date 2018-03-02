موسكو تنهي إعداد مشروع قرار أممي بشأن التحقيق في الهجمات الكيميائية في سوريا

أكمل الاتحاد الروسي، المشاورات حول مشروع قرار يتعلق في إنشاء آلية تحقيق أممية جديدة في حالات استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، وأصبحت وثيقة القرار جاهزة للتصويت.

ووفقا للبعثة الروسية الدائمة لدى الأمم المتحدة، فإن المواعيد النهائية الممكنة لتقديم المشروع للتصويت غير معروفة بعد، مشيرة إلى أن البعثة كانت قد عممت المشروع على مجلس الأمن في يناير الماضي.

وقالت البعثة الروسية، إنها قدمت اليوم الجمعة، إلى المجلس، صيغة المشروع النهائية التي سيتم التصويت عليها.

ويطلب مشروع القرار المقترح من الجانب الروسي، "إنشاء آلية تحقيق مستقلة للأمم المتحدة (UNIMI) لمدة عام واحد بهدف "تأمين طريقة تحقيق نزيهة ومستقلة ومهنية".

إقرأ المزيد

ووفقا للوثيقة، سيتعين على الخبراء استخلاص استنتاجاتهم على أساس حقائق "موثوقة ومتحقق منها ومؤكدة"، وينبغي جمع الأدلة مباشرة من أماكن الحوادث. وسيطلب من جميع أطراف النزاع في سوريا التعاون التام مع الآلية المستقلة. بالإضافة إلى أن "النتائج التي ستتوصل إليها اللجنة، ستدرس بدقة من قبل مجلس الأمن الدولي".

وسيتعين على الأمين العام للأمم المتحدة تقديم تفاصيل عن شكل عمل الآلية الجديدة بالتنسيق مع المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

المصدر: نوفوستي

إياد قاسم