"مختل عقليا" يعتلي منبر مسجد في السعودية

قام رجال الأمن السعودي بمساعدة المصلين بمنع "مختل عقليا" أعتلى منبر أحد مساجد محافظة ينبع السعودية من إلقاء خطبة الجمعة.

وبحسب موقع "سبق" السعودي، فإن "الشخص المختل عقليا أعتلى المنبر وهو يرتدي عباءة (بشت) ليوهم الناس بأنه الخطيب"، وأشار مصدر محلي أن المواطن رفض النزول في البداية مما استدعى تدخل رجال الأمن للتعامل مع الحادثة والحيلولة دون أن يكمل فعلته.

من جهته، أكد المتحدث باسم فرع وزارة الشؤون الإسلامية في منطقة المدينة المنورة ماجد بن غالب المحمدي، أن إدارة المساجد منعت الشخص المذكور من إلقاء الخطبة، مشيرا إلى أنه وبعد التعامل معه، أكمل الخطيب الرسمي الصلاة والخطبة.

المصدر: سبق