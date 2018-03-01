ولي العهد السعودي يبعث رسالة إلى الرئيس الفلسطيني

أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في رسالة بعثها إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن القضية الفلسطينية تحظى بأهمية خاصة لدى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

وأكد ابن سلمان، حرص المملكة وعزمها المتواصل على دعم القضية الفلسطينية، وحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة بما فيها القدس الشرقية.

وأشار ولي العهد السعودي، إلى أن "الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل لن يغير أو يمس بالحقوق الثابتة والمصونة للشعب الفلسطيني في القدس وغيرها من الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في 6 ديسمبر عام 2017، عن قراره الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها، في خطوة فجرت موجة غضب واسعة حول العالم.

المصدر: وكالات