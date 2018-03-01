إسرائيل ترصد عناصر "داعش" في الجولان

نشرت القناة الإسرائيلية العاشرة، صورا قالت إنها لعناصر من تنظيم "داعش"، وهم يتدربون عند حدود هضبة الجولان السوري المحتل.

وقالت القناة الإسرائيلية، إن "كتيبة جمع المعلومات القتالية التي شكلها الجيش الإسرائيلي لرصد ما يجري في سوريا في ظل الأزمة، تمكنت باستخدام تكنولوجيا متطورة من التقاط صور وتوثيق تدريبات للعناصر المسلحة".

وأضافت، أن تنظيم "شهداء اليرموك"، الذي يوالي داعش ينشط في القرى الواقعة بين مثلث الحدود السوري الأردني الإسرائيلي، مشيرة إلى أن العناصر التي جرى توثيق تدريباتها تتبع لهذا التنظيم.

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وكان الجيش الإسرائيلي أنشأ كتيبة جمع المعلومات القتالية، أطلق عليها تسمية "نسر"، في ضوء الواقع المتغير على الحدود الشمالية، والخشية من تحول هذه الحدود إلى جبهة مواجهة ساخنة.

maannews.net

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المصدر: معا