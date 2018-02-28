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التحالف العربي: الجيش اليمني استعاد مواقع في محافظة صنعاء

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التحالف العربي: الجيش اليمني استعاد مواقع في محافظة صنعاء
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المتحدث باسم التحالف العربي تركي المالكي
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أعلن التحالف العربي، بقيادة الرياض، أن قوات الجيش اليمني استعادت مواقع في مديرية نهم بمحافظة صنعاء من سيطرة جماعة الحوثي.

وقال المتحدث باسم التحالف العربي تركي المالكي، في مؤتمر صحفي، إن "العمليات الهجومية لقوات التحالف مستمرة في محافظة الجوف حتى تحرير كافة الأراضي اليمنية".

وكشف عن تدمير قوات التحالف لعدد من الأهداف قرب حدود المملكة الجنوبية، ناشرا عدة فيديوهات حول استهداف المسلحين الحوثيين.

وطالب "بحماية الآثار التاريخية من عبث الميليشيا الحوثية".

وعن الوضع الإنساني أشار المالكي إلى أن 22 منفذا إغاثيا تعمل حاليا في اليمن، معلنا أن 959 ألف يمني استفادوا من المساعدات ضمن خطة التحالف الإنسانية.

ورحب بنتائج تقرير فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات في اليمن، معربا عن التحفظ على بعض الفقرات التي "لم تستند إلى أدلة، ولكنها ارتكزت على بعض الفرضيات التي لم يتم إثباتها".

واتهم المالكي الحوثيين بنقل الأطفال من المدارس إلى ساحات القتال.   

المصدر: الإخبارية السعودية

علي جعفر

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