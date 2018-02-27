قتيل وجرحى بسقوط قذائف على دمشق وريفها

قتل مدني وأصيب 17 آخرون بجروح جراء قصف مسلحين متمركزين في الغوطة الشرقية أحياء سكنية في العاصمة السورية وريفها من بينها ضاحية الأسد، حسب مصادر أمنية محلية ووسائل إعلام.

ونقلت وكالة "سانا" السورية الرسمية عن مصدر في قيادة شرطة دمشق، اليوم الثلاثاء، أن التنظيمات الإرهابية المنتشرة في بعض مناطق الغوطة "استهدفت بقذيفتين منطقة الدويلعة، ما أدى لاستشهاد مدني وإصابة 5 آخرين بجروح متفاوتة".

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كما أفاد مصدر في قيادة شرطة ريف دمشق في تصريح مماثل في وقت سابق اليوم "بسقوط عدة قذائف على مخيم الوافدين ومحيط ضاحية الأسد السكنية في حرستا ومشفى ابن سينا في ريف دمشق، ما تسبب بإصابة 3 مدنيين بجروح ووقوع أضرار مادية في المكان".

وبين المصدر نفسه أن 4 قذائف صاروخية سقطت في محيط منطقتى دف الصخر والنسيم وآخر موقف السرافيس بمدينة جرمانا أسفرت عن إصابة 9 مدنيين بجروح بينهم امرأة إصابتها بليغة وتم إسعافها إلى مشفى دمشق.

فيما أورد "المرصد السوري لحقوق الإنسان" (المعارض لدمشق) أن انفجارات قذائف سقطت على مناطق تسيطر عليها القوات الحكومية السورية، من بينها مناطق في جرمانا وضاحية الأسد وأماكن أخرى في شرق العاصمة، تسببت "بأضرار مادية، وإصابة عدة أشخاص بينهم أطفال بجراح".

المصدر: سانا + المرصد السوري لحقوق الإنسان

قدري يوسف