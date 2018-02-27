السفير العراقي في موسكو لا يستبعد شراء بلاده منظومات "إس-400"

نفى السفير العراقي لدى روسيا، حيدر منصور هادي العذاري، تقارير عن إجراء بلاده مفاوضات مع موسكو بشأن اقتناء منظومات "إس-400" الروسية ، لكنه لم يستبعد إجراءها مستقبلا.

وقال السفير لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء: "لا يوجد في موسكو الآن وفد لشراء إس-400​​​. عندما تتخذ الحكومة العراقية قرارا بشراء "اس-400" ستعلن ذلك وستجري مناقشات بين الدولتين".

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وأضاف "وفقا لبعض الأنباء في وسائل الإعلام، يوجد الآن في موسكو وفد عراقي عسكري لشراء "إس-400". لكن الأمر ليس كذلك ولا يوجد وفد كهذا".

هذا ونقلت صحيفة "عكاظ" السعودية، اليوم الثلاثاء، عن مصادر عراقية قولها، إن بغداد ستوقع اتفاقا مع روسيا لشراء منظومة "إس -400" رغم التحذير الأمريكي.

ويوم الخميس الماضي، حذرت واشنطن العراق ودولا أخرى من "تبعات" عقد صفقات لشراء أسلحة روسية، وذلك وفقا لقانون "مواجهة أعداء أمريكا عبر العقوبات" (CAATSA).

وقبل أيام، أكد رئيس لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان العراقي، حاكم الزاملي، حرص بلاده على امتلاك منظومات "إس-400" الروسية، قائلا إن "العراق من حقه أن يمتلك أسلحة متطورة للدفاع عن أرضه وسمائه من التهديدات الجوية الخارجية"، مشيرا إلى أن "العراق بلد مستهدف ومعرض للإرهاب".

المصدر: سبوتنيك + الغد برس

قدري يوسف