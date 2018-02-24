رئيس "الأمن والدفاع" في البرلمان العراقي يؤكد حاجة بلاده لمنظومة "إس - 400" الروسية

أكد برلماني عراقي حرص بلاده على امتلاك منظومة "إس – 400" الصاروخية الروسية للدفاع عن نفسها ومقدساتها، مشيرا إلى أن واشنطن لا ترغب في تسليح العراق، بل تريده "ساحة لتنفيذ مخططاتها".

وفي حديث لموقع "الغد برس" الإخباري، قال رئيس لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان العراقي، حاكم الزاملي، اليوم السبت، إن "العراق من حقه أن يمتلك أسلحة متطورة للدفاع عن أرضه وسمائه من التهديدات الجوية الخارجية"، مشيرا إلى أن "العراق بلد مستهدف ومعرض للإرهاب، ولدينا مقدسات وأضرحة لديها قدسية لدى المواطن العراقي".

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وأكد أن "العراق حريص على أن يمتلك منظومة مثل إس - 400 لحماية أرضه ومقدساته وسمائه وأجوائه، ونحن ندعم بشكل جدي الحصول عليها".

وأشار إلى أن "أمريكا لا تسعى إلى تسليح العراق وإعطائه المنظومات التي تتكفل بحماية أرضه وسمائه"، بل ترغب في أن تكون "ساحة العراق مفتوحة لتنفذ مخططاتها بشكل طبيعي .

وكانت الناطقة باسم الخارجية الأمريكية، هيذر نويرت، حذرت العراق ودولا أخرى، يوم الخميس الماضي، من "تبعات" عقد صفقات لشراء أسلحة روسية، وذلك وفقا لقانون "مواجهة أعداء أمريكا عبر العقوبات" (CAATSA).

وبينت حول احتمال اقتناء بغداد منظومات "إس-400" الروسية للدفاع الجوي، أن "الولايات المتحدة تتحادث مع دول كثيرة، ومنها العراق، لتشرح مغزى القانون المذكور والتبعات الممكنة لعقد هذه الدول صفقات دفاعية مع روسيا". وأضافت نويرت أنها لا تعلم هل تم توقيع الصفقة بين العراق وروسيا حول منظومات "إس-400" أم لا.

المصدر: الغد برس

قدري يوسف