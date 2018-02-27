ما هي شروط تجنيد النساء في السعودية؟

مهدت مديرية الأمن العام السعودية الطريق أمام النساء السعوديات اللواتي يرغبن في الالتحاق بالخدمة في الجيش، ببدء قبول وتسجيل وظائف عسكرية نسائية في سبع مناطق بالمملكة.

وأعلنت المديرية أنه بإمكان السعوديات الحاصلات على تعليم ثانوي وعال، واللواتي تأهلن لدخول صفوف الجيش أن يشغلن وظائف عسكرية برتبة "جندي" في كل من الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والقصيم وعسير والباحة والشرقية.

وسيجمع الأمن العام طلبات التقديم حتى الخميس المقبل عبر موقع التوظيف الإلكتروني الخاص، كما وضعت المديرية لائحة من 10 شروط يجب أن تستوفى بها لشغل الوظائف العسكرية ومن بينها:

أن تكون المتقدمة سعودية الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأت مع والدها في وظيفة حكومية خارج السعودية

أن يتراوح عمر المتقدمة بين 25 و35 عاما، وألا يقل طولها عن 155 سنتيمترا، وأن يتناسب طولها مع وزنها

ألا تكون المتقدمة موظفة في أي جهة حكومية أو سبق لها العمل بنظام الخدمة العسكرية

ألا تكون المتقدمة متزوجة من غير سعودي، وأن تكون لديها هوية وطنية مستقلة، وكذلك أن يكون مقر إقامتها ووظيفة ولي أمرها بنفس المنطقة أو المحافظة التي توجد بها الوظيفة.

وسبق للسلطات السعودية أن سمحت للنساء بقيادة السيارات دون ولي الأمر، كذلك سمحت لهن بحضور المباريات الرياضية وإنشاء أعمال خاصة دون الحاجة لموافقة ولي الأمر.

المصدر: واس

ناتاليا أوسمان