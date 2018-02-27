واشنطن تهدد بإجراء أحادي الجانب ضد إيران بعد "فيتو" روسيا

هددت الولايات المتحدة بالجنوح إلى إجراء أحادي الجانب ضد إيران، بعد أن استخدمت روسيا حق النقض "الفيتو" ضد مشروع قرار بريطاني بشأن اليمن.

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وقال المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي "إذا كانت روسيا ستستمر في حماية إيران، فعندها سيتوجب علينا نحن وشركاؤنا اتخاذ إجراءات بمفردنا"، دون تحديد نوع الإجراءات التي تتحدث عنها.

وأضافت هايلي "من الواضح أن هذا التصويت ليس في مصلحة الاتفاق النووي.. إن هذا يؤكد صحة الكثير مما نعتقده بالفعل، وهو أن إيران تحصل على تمرير لسلوكها الخطير وغير القانوني".

وكان مجلس الأمن الدولي اعتمد أمس بالإجماع، مشروع قرار روسي بشأن تجديد نظام العقوبات على اليمن، بدلا من المشروع البريطاني.

ونص المشروع البريطاني، الذي حال الفيتو الروسي دون إقراره، على انتقاد إيران واتهامها بالتقاعس عن منع وصول أسلحتها إلى جماعة الحوثي في اليمن.

فيما يقضي القرار الروسي، الذي اعتمده المجلس، بتمديد العقوبات على اليمن حتى فبراير 2019، لكن من دون أي إشارة إلى التقرير الأممي بشأن إيران أو أي تحرك محتمل يستهدف طهران.

واعتبر مراقبون أن الفيتو الروسي "هزيمة" للولايات المتحدة التي تضغط منذ شهور لتحميل إيران المسؤولية في الأمم المتحدة، كما هددت بالانسحاب من الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى العالمية.

المصدر: رويترز

علي جعفر