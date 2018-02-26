تماضر الرماح تكسر النمطية في التعيينات بالسعودية
حساب مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني في "تويتر"
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/jx4w
أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز أمرا ملكيا بتعيين تماضر بنت يوسف الرماح في منصب نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية لتصبح أول تتولى هذا المنصب في المملكة.
ويأتي تعيين الرماح ضمن تعديلات واسعة شملت قيادات عسكرية عليا وبعض المناصب الوزارية في إطار أوامر ملكية صدرت، الاثنين، اعتبرها مراقبون تصعيدا للمسوؤلين الأصغر سنا في المجالات الاقتصادية والأمنية الرئيسية.
وكانت الرماح قد عينت، في مطلع أكتوبر الماضي، بمنصب وكيلة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، كثاني سيدة تتولى منصب وكيلة وزارة في السعودية.
المصدر: واس
إينا أسالخانوفا
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)