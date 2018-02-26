تماضر الرماح تكسر النمطية في التعيينات بالسعودية

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز أمرا ملكيا بتعيين تماضر بنت يوسف الرماح في منصب نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية لتصبح أول تتولى هذا المنصب في المملكة.

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ويأتي تعيين الرماح ضمن تعديلات واسعة شملت قيادات عسكرية عليا وبعض المناصب الوزارية في إطار أوامر ملكية صدرت، الاثنين، اعتبرها مراقبون تصعيدا للمسوؤلين الأصغر سنا في المجالات الاقتصادية والأمنية الرئيسية.

وكانت الرماح قد عينت، في مطلع أكتوبر الماضي، بمنصب وكيلة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، كثاني سيدة تتولى منصب وكيلة وزارة في السعودية.

المصدر: واس

إينا أسالخانوفا