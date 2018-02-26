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أمر ملكي سعودي بإنهاء خدمات رئيس هيئة الأركان وقائد قوات الدفاع الجوي وقائد القوات البرية

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أمر ملكي سعودي بإنهاء خدمات رئيس هيئة الأركان وقائد قوات الدفاع الجوي وقائد القوات البرية
Reuters
العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز
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أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الاثنين، أوامر ملكية طالت رئيس هيئة الأركان وقائد قوات الدفاع الجوي وقائد القوات البرية.

وجاء في القرار الملكي، الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية، أنه تم إنهاء خدمات الفريق الأول الركن عبد الرحمن بن صالح البنيان رئيس هيئة الأركان وإحالته للتقاعد.

كما تم إنهاء خدمات الفريق الركن محمد بن عوض سحيم، قائد قوات الدفاع الجوي وإحالته للتقاعد.

هذا وأعفى الملك سلمان الفريق الركن فهد بن تركي بن عبد العزيز قائد القوات البرية من منصبه وعينه قائدا للقوات المشتركة برتبة فريق ركن.

كما قرر العاهل السعودي إعفاء أحمد السالم نائب وزير الداخلية من منصبه.

وأصدر الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الاثنين، أمرا ملكي بإعفاء أمير منطقة الجوف الأمير فهد بن بدر بن عبد العزيز من منصبه وتعيين الأمير بدر بن سلطان.

جاء في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية بأن إعفاء الأمير فهد بن بدر بن عبد العزيز من منصبه كان بناء على طلبه.

وعين الملك سلمان الأمير فهد بن بدر بن عبد العزيز، المعفى، مستشارا له بمرتبة وزير.

كما أصدر العاهل السعودي أمرا ملكيا بتعيين الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز أميرا لمنطقة الجوف بمرتبة وزير.

المصدر: واس

ياسين بوتيتي

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