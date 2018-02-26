أمر ملكي سعودي بإنهاء خدمات رئيس هيئة الأركان وقائد قوات الدفاع الجوي وقائد القوات البرية

أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الاثنين، أوامر ملكية طالت رئيس هيئة الأركان وقائد قوات الدفاع الجوي وقائد القوات البرية.

وجاء في القرار الملكي، الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية، أنه تم إنهاء خدمات الفريق الأول الركن عبد الرحمن بن صالح البنيان رئيس هيئة الأركان وإحالته للتقاعد.

#أمر_ملكي : إنهاء خدمات الفريق الأول الركن عبد الرحمن بن صالح البنيان رئيس هيئة الأركان وإحالته للتقاعد. #واس — واس (@spagov) 26 февраля 2018 г.

كما تم إنهاء خدمات الفريق الركن محمد بن عوض سحيم، قائد قوات الدفاع الجوي وإحالته للتقاعد.

هذا وأعفى الملك سلمان الفريق الركن فهد بن تركي بن عبد العزيز قائد القوات البرية من منصبه وعينه قائدا للقوات المشتركة برتبة فريق ركن.

كما قرر العاهل السعودي إعفاء أحمد السالم نائب وزير الداخلية من منصبه.

وأصدر الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الاثنين، أمرا ملكي بإعفاء أمير منطقة الجوف الأمير فهد بن بدر بن عبد العزيز من منصبه وتعيين الأمير بدر بن سلطان.

#أمر_ملكي : تعيين صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز أميرا لمنطقة الجوف بمرتبة وزير . #واس — واس (@spagov) 26 февраля 2018 г.

جاء في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية بأن إعفاء الأمير فهد بن بدر بن عبد العزيز من منصبه كان بناء على طلبه.

وعين الملك سلمان الأمير فهد بن بدر بن عبد العزيز، المعفى، مستشارا له بمرتبة وزير.

#أمر_ملكي : إعفاء صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن بدر بن عبد العزيز من منصبه بناء على طلبه. #واس — واس (@spagov) 26 февраля 2018 г.

كما أصدر العاهل السعودي أمرا ملكيا بتعيين الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز أميرا لمنطقة الجوف بمرتبة وزير.

#أمر_ملكي : تعيين صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز أميرا لمنطقة الجوف بمرتبة وزير . #واس — واس (@spagov) 26 февраля 2018 г.

المصدر: واس

ياسين بوتيتي