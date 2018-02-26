لافروف يطلع نظيره الألماني على الخطوات الروسية لحل القضايا الإنسانية في الغوطة الشرقية

أطلع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف نظيره الألماني زيغمار غابرييل على إجراءات العسكريين الروس لحل القضايا الإنسانية في الغوطة الشرقية بسوريا.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أن "وزيري الخارجية تبادلا الآراء حول مسائل التسوية السورية في سياق التطورات الأخيرة ومهام تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2401".

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وأشير في البيان إلى أن "لافروف أطلع (نظيره) بالتفصيل على الخطوات المحددة التي يقوم بها العسكريون الروس دعما للجهود الرامية إلى حل القضايا الإنسانية في الغوطة الشرقية".

بالإضافة إلى ذلك دعا لافروف التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة إلى القيام بخطوات مماثلة لضمان تنفيذ القرار 2401 على كافة الأراضي السورية، بما في ذلك التنف ومخيم الركبان والرقة.

من جهة أخرى، ذكر المكتب الصحفي لوزير الخارجية الألماني، أن غابرييل دعا خلال مكالمة هاتفية مع لافروف إلى تنفيذ القرار رقم 2401 من قبل كافة الأطراف، لكي يكون وقف إطلاق النار في سوريا ممكنا.

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لافروف يبحث فترات الهدنة الإنسانية في سوريا مع الصفدي

وقبل ذلك، أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مكالمة هاتفية مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، ولفت اهتمامه إلى تصريحات وزارة الدفاع الروسية حول فترات الهدنة الإنسانية اليومية في الغوطة الشرقية.

ودعا لافروف إلى خطوات مماثلة لضمان نقل المساعدات إلى التنف ومخيم الركبان للنازحين.

وأكدت الخارجية الروسية في بيان لها، أن أيمن الصفدي أيد الموقف الروسي في هذا الشأن.

المصدر: موقع الخارجية الروسية

أنطون زوييف