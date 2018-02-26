رسالة من الملك سلمان إلى ميشال عون

استقبل الرئيس اللبناني ميشال عون، الاثنين، نزار العلولا موفد الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز يرافقه الوزير المفوض بالديوان الملكي وليد بخاري وسفير السعودية في لبنان وليد اليعقوب.

ونقل العلولا إلى الرئيس اللبناني رسالة شفوية من الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تؤكد "دعم المملكة للبنان وسيادته واستقراره ومتانة العلاقات اللبنانية السعودية، مع الحرص على أن تكون هذه العلاقات في أفضل أحوالها".

وقال المستشار العلولا الرئيس اللبناني أنه سيزور رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، ويوجه دعوة رسمية إلى رئيس الحكومة سعد الحريري لزيارة المملكة العربية السعودية.

كما بحث الطرفان خلال اللقاء الأوضاع في المنطقة، حيث أكد الرئيس اللبناني على ضرورة "عودة الوئام" إلى العلاقات بين الدول العربية.

المصدر: وكالة الأنباء اللبنانية

ياسين بوتيتي