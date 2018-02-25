العبادي: العلاقات بين بغداد والرياض على الطريق الصحيح

أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، الأحد، أن العلاقات العراقية السعودية على الطريق الصحيح.

وأشار حيدر العبادي إلى النجاح في وأد الطائفية السياسية، مبينا في السياق أن السياسي الطائفي "لزم الصمت".

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وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، في بيان صحفي، إن رئيس الوزراء حيدر العبادي استقبل الوفد الإعلامي السعودي، بحضور سفير المملكة في بغداد عبد العزيز الشمري ونقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي وعدد من أعضاء مجلس النقابة.

ودعا العبادي، حسب البيان، إلى التركيز على ثقافة التعايش بين البلدين مع ضرورة التعاون لإنهاء الأزمات وتحقيق الأمن والاستقرار والنمو الاقتصادي في المنطقة.

وأفاد رئيس الوزراء بأنهم مصرون على تحقيق العدالة بين أبناء الشعب العراقي بعد تحقيق الانتصار الذي تم بوحدة العراقيين وتضحياتهم في مواجهة "داعش".

من المهم الإشارة إلى أن وفدا إعلاميا سعوديا كبيرا وصل إلى بغداد، صباح الجمعة، يضم رؤساء تحرير وعدد من مسؤولي وسائل الإعلام السعودية بدعوة من نقابة الصحفيين العراقيين.

المصدر: "السومرية نيوز"

ياسين بوتيتي