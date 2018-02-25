مراسلتنا: الجيش السوري يسيطر على النشابية وتلي فرزات والصالحية في الغوطة الشرقية

قالت مراسلة RT نقلا عن مصادر، اليوم الأحد، إن الجيش السوري سيطر على النشابية وتلي فرزات والصالحية في الغوطة الشرقية.

إلى ذلك أفادت وكالة "سانا" نقلا عن مصدر عسكري بأن إحدى وحدات الجيش السوري المتمركزة في جوبر دمرت مساء السبت، عربة مفخخة حاولت المجموعات المسلحة إرسالها باتجاه مدينة دمشق.

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وأضافت الوكالة السورية الرسمية أن عناصر الوحدة العسكرية تمكنوا من استهدافها وتدميرها قبل وصولها إلى النقطة وتصفية الانتحاري الذي كان يقود العربة.

وكان مجلس الأمن الدولي قد أجّل، الجمعة، عدة مرات التصويت على نسخة معدلة من مشروع قرار بشأن فرض هدنة إنسانية في سوريا، وذلك لاستمرار الخلافات بين الدول الأعضاء في المجلس.

وكانت موسكو اقترحت، خلال جلسة للمجلس عقدت يوم الخميس، إدخال تعديلات على مشروع القرار المقدم من الكويت والسويد لجعله "منطقيا وواقعيا".

وقد طالب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الجمعة الجهات الخارجية ذات النفوذ على المسلحين المتمركزين في الغوطة بتقديم ضمانات تلزمهم بتطبيق الهدنة.

المصدر: RT + وكالات

ياسين بوتيتي