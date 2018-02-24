حاكم دبي يعلن عن وظيفة بمليون درهم

أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، حاكم دبي عن وظيفة بمكافأة تصل قيمتها إلى مليون درهم إماراتي.

ونشر بن راشد إعلانا عبر حسابه في تويتر طلب فيه: "وظيفة صانع أمل، وجنسيته عربي، وغير محدد العمر، ويكون له تاريخ في العمل الخدمي والإنساني كما أن لديه نظرة إيجابية للحياة ويتقن لغة العطاء قراءة وكتابة".

سنظل نحارب اليأس والتشاؤم في عالمنا العربي بآلاف القصص الاستثنائية .. وآلاف الأفراد من صناع التغيير الإيجابي .. كل شخص لديه بذرة الخير .. وأدعو الجميع للانضمام لرحلة الأمل https://t.co/0sXy4Bg7e1pic.twitter.com/IGpikPflSV — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) February 24, 2018

المصدر: الصفحة الرسمية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم