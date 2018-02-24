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حاكم دبي يعلن عن وظيفة بمليون درهم

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حاكم دبي يعلن عن وظيفة بمليون درهمنائب رئيس الإمارات حاكم دبي محمد بن راشد
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أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، حاكم دبي عن وظيفة بمكافأة تصل قيمتها إلى مليون درهم إماراتي.

ونشر بن راشد إعلانا عبر حسابه في تويتر طلب فيه: "وظيفة صانع أمل، وجنسيته عربي، وغير محدد العمر، ويكون له تاريخ في العمل الخدمي والإنساني كما أن لديه نظرة إيجابية للحياة ويتقن لغة العطاء قراءة وكتابة".

المصدر: الصفحة الرسمية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

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