"حماس" ردا على هايلي: لا قيمة لتصريحاتك حول خطة السلام!

انتقدت حركة "حماس" تصريحات مندوبة الولايات المتحدة الدائمة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي بأن العمل على صياغة خطة السلام الجديدة بين الفلسطينيين والإسرائيليين يوشك على النهاية.

وذكر القيادي في حركة المقاومة الإسلامية سامي أبو زهري، في حسابه على "تويتر"، أن تصريحات الدبلوماسية الأمريكية ليست لديها أي قيمة، مشددا على أن الشعب الفلسطيني يرفض الخطة الأمريكية ولن يسمح بتمريرها.

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ويأتي هذا التعليق على خلفية بروز توتر بين الفلسطينيين والولايات المتحدة بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة واشنطن إليها من تل أبيب.

وردا على هذا القرار، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن الفلسطينيين لم يعودوا يقبلون الوساطة الأمريكية في مفاوضات السلام، وذلك في وقت تعمل واشنطن على ما تسميه "صفقة القرن" لتسوية الصراع.

المصدر: وكالات

نادر عبد الرؤوف