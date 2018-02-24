 
مباشر

أمير قطر يعلق على أحداث الغوطة الشرقية

أخبار العالم العربي

أمير قطر يعلق على أحداث الغوطة الشرقية
AFP/ FAYEZ NURELDINE
أمير قطر تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/jwss

شدد أمير قطر تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني على أن ما يجري في غوطة دمشق الشرقية هو جرائم ضد الإنسانية، بغض النظر عن الخلافات السياسية في وجهات النظر إزاء ذلك.

وأكد الأمير تميم اليوم السبت على حسابه في موقع "تويتر" أن المجتمع الدولي يتحمل في هذه الظروف المسؤولية عن حماية المدنيين، ولا يجوز أن يتملص منها.

ومن المقرر أن يجري مجلس الأمن الدولي اليوم السبت تصويتا أجل مرتين على مشروع قرار يقضي بإعلان هدنة إنسانية في سوريا، وذلك على خلفية التصعيد العسكري في غوطة دمشق الشرقية حيث تتهيأ القوات الحكومية لعملية عسكرية واسعة النطاق ضد الفصائل المسلحة المنتشرة في المنطقة.

المصدر: تويتر

نادر عبد الرؤوف

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة