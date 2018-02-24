أول مهرجان لموسيقى الجاز في السعودية

تمايلت مختلف شرائح المجتمع السعودي على أنغام موسيقى الجاز في أول مهرجان من نوعه يقام في السعودية ويعكس جهود المملكة في الآونة الأخيرة للتخلص من صورتها المحافظة، بحسب وكالة رويترز.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا أظهرت تدفق سعوديين وأجانب على المهرجان لمشاهدة الفرق الموسيقية.

وتستضيف العاصمة السعودية الرياض منذ يوم الخميس ولمدة ثلاثة أيام، أول مهرجان للجاز والطعام والفنون يقام في المملكة.

وقالت هيئة الترفيه في إعلانها عن المهرجان إنه "يحتفل بثقافة موسيقى الجاز والتي نشأت في بداية القرن العشرين، والتي ألهمت مدارس فنية أخرى، سمعية وبصرية".

كما أعلنت الهيئة العامة للترفيه أنها ستنظم أكثر من خمسة آلاف عرض ومهرجان وحفل في العام الجاري.

جامعة نورة - الرياض

ليلة البارحة

حفل جاز في الهواء الطلق

وما ذا بقي!!!؟؟ pic.twitter.com/Sp6ais5T8O — إملاء،،،بلاغة،،،نحو (@a227021) 24 февраля 2018 г.

ويرى محللون أن خطط الترفيه مدفوعة في الأساس بأهداف اقتصادية وذلك في إطار برنامج إصلاحي لتنويع الاقتصاد بدلا من اعتماده على النفط وإيجاد قطاعات جديدة توظف الشباب السعودي.

جاز وفِي السعودية ❤️

اليوم كان الجو جميل مره، وخصوصا كيف الناس متحمسة كبار وصغار، صدق الحمدلله اني عشت هالفترة من أننا رجعنا ناس طبيعية في السعودية ❤️ pic.twitter.com/gCdawheazn — نوف البراهيم (@noufalbraheem) 23 февраля 2018 г.

وتمثل خطط الترفيه أيضا تغييرا في الحياة الاجتماعية السعودية وتخفيفا تدريجيا للفصل بين الجنسين رغم استمرار القيود، ففي المهرجان تم تقسيم المنطقة أمام المسرح إلى قسمين أحدهما للرجال والآخر للنساء، لكن الجماهير كانت من الجنسين في أماكن جلوس العائلات على الجانبين وفي الخلف.

المصدر: رويترز

نتاليا عبدالله