أول مهرجان لموسيقى الجاز في السعودية
تمايلت مختلف شرائح المجتمع السعودي على أنغام موسيقى الجاز في أول مهرجان من نوعه يقام في السعودية ويعكس جهود المملكة في الآونة الأخيرة للتخلص من صورتها المحافظة، بحسب وكالة رويترز.
وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا أظهرت تدفق سعوديين وأجانب على المهرجان لمشاهدة الفرق الموسيقية.
وتستضيف العاصمة السعودية الرياض منذ يوم الخميس ولمدة ثلاثة أيام، أول مهرجان للجاز والطعام والفنون يقام في المملكة.
وقالت هيئة الترفيه في إعلانها عن المهرجان إنه "يحتفل بثقافة موسيقى الجاز والتي نشأت في بداية القرن العشرين، والتي ألهمت مدارس فنية أخرى، سمعية وبصرية".
كما أعلنت الهيئة العامة للترفيه أنها ستنظم أكثر من خمسة آلاف عرض ومهرجان وحفل في العام الجاري.
جامعة نورة - الرياض— إملاء،،،بلاغة،،،نحو (@a227021) 24 февраля 2018 г.
ليلة البارحة
حفل جاز في الهواء الطلق
وما ذا بقي!!!؟؟ pic.twitter.com/Sp6ais5T8O
ويرى محللون أن خطط الترفيه مدفوعة في الأساس بأهداف اقتصادية وذلك في إطار برنامج إصلاحي لتنويع الاقتصاد بدلا من اعتماده على النفط وإيجاد قطاعات جديدة توظف الشباب السعودي.
أول مهرجان #جاز في #المملكة#العربية#السعودية تحت اشراف وتنظيم #الهيئة العامة #للترفيه@GEA_SA في #الرياضpic.twitter.com/l3uAJhdOuk— EU in the GCC (@EUintheGCC) 22 февраля 2018 г.
في اول مهرجان #جاز في #السعوديةpic.twitter.com/5BKVBWkByN— AkramJ87 (@AkramJ87N) 22 февраля 2018 г.
جاز وفِي السعودية ❤️— نوف البراهيم (@noufalbraheem) 23 февраля 2018 г.
اليوم كان الجو جميل مره، وخصوصا كيف الناس متحمسة كبار وصغار، صدق الحمدلله اني عشت هالفترة من أننا رجعنا ناس طبيعية في السعودية ❤️ pic.twitter.com/gCdawheazn
وتمثل خطط الترفيه أيضا تغييرا في الحياة الاجتماعية السعودية وتخفيفا تدريجيا للفصل بين الجنسين رغم استمرار القيود، ففي المهرجان تم تقسيم المنطقة أمام المسرح إلى قسمين أحدهما للرجال والآخر للنساء، لكن الجماهير كانت من الجنسين في أماكن جلوس العائلات على الجانبين وفي الخلف.
المصدر: رويترز
نتاليا عبدالله