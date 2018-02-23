فلسطين تعتبر قرار افتتاح السفارة الأمريكية بالقدس في ذكرى النكبة استفزاز لمشاعر العرب والمسلمين

عقّبت الرئاسة الفلسطينية على قرار الولايات المتحدة بنقل سفارتها إلى القدس في شهر مايو المقبل، قائلة إن أي خطوة أحادية الجانب لا تساهم في تحقيق السلام ولا تعطي شرعية لأحد.

وأكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة، اليوم الجمعة، أن أي خطوات لا تنسجم مع الشرعية الدولية، ستعرقل أي جهد لتحقيق أي تسوية في المنطقة، وستخلق مناخات سلبية وضارة.

إقرأ المزيد

وأضاف أن الخطاب الذي ألقاه الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمام مجلس الأمن الدولي، قبل أيام، والمستند إلى الشرعية الدولية، هو مفتاح السلام الجدي والوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.

وختم الناطق الرسمي بالقول، "إن تحقيق السلام الشامل والعادل يقوم على الالتزام بقرارات الشرعية الدولية، وعلى الأسس التي قامت عليها العملية السلمية وفق مبدأ حل الدولتين لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967".

عريقات: القرار الأمريكي إمعان في تدمير خيار الدولتين

من جهته، عقب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، على خطوة واشنطن قائلا "إن قرار الإدارة الأمريكية بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل واختيار ذكرى نكبة الشعب الفلسطيني تاريخا للقيام بهذه الخطوة يعتبر مخالفة فاضحة للقانون الدولي والشرعية الدولية والاتفاقات الموقعة وإمعانا في تدمير خيار الدولتين، إضافة إلى استفزاز مشاعر جميع العرب والمسلمين، في اختيار هذا الموعد، الأمر الذي ندينه بأشد العبارات".

وتابع أن هذه الخطوة من قبل الإدارة الأمريكية تؤكد أنها "قد عزلت نفسها عن أي دور كراع لعملية السلام، لأنها وبمثل هذه القرارات قد أصبحت فعلا جزءا من المشكلة ولا يمكن لها أن تكون جزءا من الحل".

وفي وقت سابق، الجمعة، رجح مسؤول أمريكي لم يكشف عن اسمه، في حديث لـ"رويترز"، أن تفتح سفارة الولايات المتحدة في مدينة القدس أبوابها في مايو المقبل.

من جانبه، هنأ وزير المواصلات والاستخبارات الإسرائيلي يسرائيل كاتس على حسابه في "تويتر" الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقراره نقل السفارة إلى القدس في الذكرى الـ70 لتأسيس إسرائيل، وهي 14 مايو/أيار.

المصدر: وفا + وكالات

قدري يوسف