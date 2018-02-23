الجيش التركي يقصف رتلا حاول دخول عفرين ويحيد 44 مسلحا

أعلنت وزارة الدفاع التركية أنها قصفت قافلة تتكون من نحو 40 آلية، كانت تحاول الدخول إلى مدينة عفرين السورية، وقضت خلال الـ24 ساعة الماضية على 44 مسلحا في إطار عملية "غصن الزيتون".

وقالت رئاسة هيئة أركان الجيش التركي في بيان، إن حصيلة القتلى في صفوف وحدات حماية الشعب الكردي وحزب الاتحاد الديمقراطي وتنظيم "داعش" بلغت 1873 قتيلا منذ انطلاق عملية "غصن الزيتون" يوم 20 يناير الماضي.

وأكدت الأركان التركية، أن العمليات البرية والجوية مستمرة ضمن "غصن الزيتون" لتحييد مسلحي وحدات حماية الشعب الكردي وحزب الاتحاد الديمقراطي وتنظيم "داعش" في عفرين.

وأعلنت وزارة الدفاع في وقت سابق أن 32 جنديا تركيا لقوا مصرعهم وأصيب 150 آخرون منذ بدء العملية العسكرية.

وفي نفس السياق أفادت مراسلة قناة "RT" أن الجيش التركي دمر قافلة إغاثية تتكون من عشرات السيارات عند معبر الزيارة التابع لوحدات حماية الشعب الكردي في عفرين، مشيرة إلى أن الحافلات كانت تقل عشرات المدنيين، إلى جانب سيارات خاصة بنقل النفط والمواد التموينية والطبية.

يأتي ذلك في وقت دخلت فيه قوات شعبية إلى عفرين بأمر من الحكومة السورية بهدف التصدي للهجوم التركي.

من جانبه قال وزير الدفاع التركي نورالدين جانيكلي، في تعليقه على إرسال الحكومة السورية قوات شعبية إلى "عفرين" شمالي حلب، إن "كل من يدعم الإرهاب سيكون هدفا لنا".

وأضاف: "المجموعات المسلحة التي أرسلها النظام السوري إلى عفرين ليست لديها القدرة على تغيير نتيجة محاربة الإرهاب التي ننفذها في تلك المنطقة على الإطلاق، ولن يكون لها ذلك".

وتابع: "إذا تواجد أحد ما بجانب الإرهاب هناك بأي شكل من الأشكال، فإن ذلك لن يزيل كفاحنا ضد الإرهاب، ولن يضعفنا، ولن يثنينا. المجموعات التي تأتي لدعم الإرهابيين تصبح هدفا لنا".

المصدر: الأناضول

نادر همامي