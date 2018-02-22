قائد القوات الشعبية السورية لـRT: دخلنا عفرين لصد العدوان التركي

أكد قائد القوات الشعبية السورية، محمد الفرج، في تصريح خاص لـ RT أن القوات دخلت إلى مدينة عفرين بتوجيه من دمشق وانتشرت على الحدود لصد الهجوم التركي .

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وقال الفرج على الهواء لـ RT، اليوم الخميس: "نحن القوات الشعبية السورية أتينا إلى عفرين للوقوف مع إخوتنا في المدينة وصد العدوان التركي ومنعهم (الأتراك) من الدخول إلى الأراضي السورية".

وسبق أن أكد المتحدث باسم "وحدات الحماية الكردية" ، نوري محمود، أن المئات من عناصر القوات الشعبية السورية انتشروا في الخطوط الأمامية بعفرين، مشيرا إلى أن عددهم غير كاف لمواجهة العدوان التركي.

المصدر: RT

إينا أسالخانوفا