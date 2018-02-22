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قائد القوات الشعبية السورية لـRT: دخلنا عفرين لصد العدوان التركي

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قائد القوات الشعبية السورية لـRT: دخلنا عفرين لصد العدوان التركي
RT
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أكد قائد القوات الشعبية السورية، محمد الفرج، في تصريح خاص لـ RT أن القوات دخلت إلى مدينة عفرين بتوجيه من دمشق وانتشرت على الحدود لصد الهجوم التركي .

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وقال الفرج على الهواء لـ RT، اليوم الخميس: "نحن القوات الشعبية السورية أتينا إلى عفرين للوقوف مع إخوتنا في المدينة وصد العدوان التركي ومنعهم (الأتراك) من الدخول إلى الأراضي السورية". 

وسبق أن أكد المتحدث باسم "وحدات الحماية الكردية" ، نوري محمود، أن المئات من عناصر القوات الشعبية السورية انتشروا في الخطوط الأمامية بعفرين، مشيرا إلى أن عددهم غير كاف لمواجهة العدوان التركي.

المصدر: RT

إينا أسالخانوفا

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