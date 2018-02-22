وحدات الحماية الكردية: القوات الشعبية السورية لا تكفي لحماية عفرين وعلى الجيش دخول المنطقة

أكد المتحدث باسم وحدات حماية الشعب الكردية نوري محمود أن المئات من عناصر القوات الشعبية السورية انتشروا في الخطوط الأمامية بمنطقة عفرين لكن عددهم لا يكفي لمواجهة "الاحتلال التركي".

ودعا المسؤول الكردي، في حديث لوكالة "رويترز"، الجيش السوري إلى دخول منطقة عفرين لتنفيذ واجباته وحماية حدود البلاد من العدوان التركي.

وفي الوقت نفسه، نفى محمود وصول أي قوات أو جهات حكومية إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الأكراد في مدينة حلب، وهو الشيخ مقصود والأشرفية، خلافا لتقارير إعلامية.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن نائب رئيس الوزراء التركي هاكان تشاويش أوغلو أن الاتصالات بين دمشق والأكراد لم تسفر عن التوصل إلى تفاهم حتى الآن وفق المعلومات المتوفرة، مشيرا إلى عدم وجود دليل مؤكد على دخول قوات تابعة للجيش السوري إلى عفرين.

المصدر: وكالات

نادر عبد الرؤوف