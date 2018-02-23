(صور) مروحيات الجيش السوري تلقي مناشير على الغوطة الشرقية
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تناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لمنشورات قالوا إن مروحيات للجيش السوري ألقتها أمس على مناطق سكنية في الغوطة الشرقية تدعو سكانها للخروج عبر ممرات آمنة.
وحملت المنشورات تعليمات الخروج الآمن عبر المعبر الإنساني رقم 1 المحدد في منطقة مخيم الوافدين، فضلا عن توصيات بعدم حمل السلاح أثناء التوجه إلى المعبر، وإظهار الأيدي بشكل واضح على مقربة من نقاط الجيش.
المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي
نتاليا عبدالله
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