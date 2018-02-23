مجلس الأمن يصوت الجمعة على مشروع قرار الهدنة بالغوطة الشرقية

قالت بعثة الكويت في الأمم المتحدة، إن مجلس الأمن سيجري اليوم تصويتا على مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار لمدة 30 يوما في سوريا، للسماح بتسليم المساعدات والإجلاء الطبي.

ويتطلب مشروع القرار الأممي لتمريره تسعة أصوات مؤيدة، وعدم استخدام أي من الدول الخمس دائمة العضوية، وهي روسيا والصين والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، حق النقض (الفيتو).

وذكرت وكالة "رويترز" أن روسيا اقترحت تعديلات على المشروع الذي صاغته السويد والكويت، دون ذكر أي تفاصيل إضافية بخصوص تلك التعديلات.

وفي هذا الإطار أشار مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا في كلمة له أمام مجلس الأمن الدولي الخميس إلى أن روسيا صاغت تعديلات على الوثيقة تتيح جعلها "منطقية وواقعية" ووزعتها على أعضاء المجلس.

وأكد نيبيزيا أن وقف إطلاق النار في الغوطة الشرقية له أهمية قصوى لكن يجب معرفة كيفية تطبيق ذلك.

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وأوضح نيبينزيا أن آلاف المسلحين في الغوطة الشرقية ومن بينهم مسلحون من جبهة النصرة يرفضون التسوية، ويتخذون من سكانها رهائن، ويمنعون المدنيين من مغادرة المنطقة عبر معبر الوافدين على أطراف مدينة دوما شمال المنطقة.

المصدر: وكالات

نتاليا عبدالله