"العزم الصلب" يقتل 841 مدنيا في سوريا والعراق

لقي 841 مدنيا مصرعهم في غارات جوية شنها التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة منذ بدء العملية العسكرية ضد تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا والعراق.

جاء ذلك في تقرير نشرته هيئة الأركان لعملية "العزم الصلب" التي يجريها التحالف الدولي في سوريا والعراق منذ 8 أغسطس/آب 2014.

وأكد التقرير أن هناك 485 بلاغا حول سقوط ضحايا بين المدنيين والتحقيق جار فيها.

وشن التحالف الدولي 29070 ضربة جوية في سوريا والعراق في الفترة بين أغسطس/آب 2014 ويناير/كانون الثاني 2018، فيما ورد أثناء هذه الفترة 2015 بلاغا حول مقتل مدنيين.

وبحسب التحالف فإن أكثر من 98% من الأراضي السورية والعراقية التي كانت تخضع لسيطرة "داعش" تم تحريرها من قبضة التنظيم الإرهابي.

المصدر: "تاس"

ألكسندر توميلين