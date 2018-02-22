بالفيديو.. لحظة قتل الجنود الإسرائيليين معتقلا فلسطينيا

نشر في وسائل الإعلام مقطع فيديو يظهر عملية الاعتقال التي نفذها الجيش الإسرائيلي ليلة أمس في مدينة أريحا بالضفة الغربية وأسفرت عن مقتل الفلسطيني ياسين عمر السراديح.

ويظهر التسجيل قيام الجنود الاسرائيليين بإلقاء الشاب الفلسطيني على الأرض وقاموا بالاعتداء عليه وأصابوه بجروح بليغة أدت إلى مقتله.

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من جانبه، أكد الجيش أن التسجيل يظهر عملية اعتقال السراديح، وهو بين 11 فلسطينيا اعتقلوا في أريحا الليلة الماضية.

المصدر: هآرتس

نادر عبد الرؤوف