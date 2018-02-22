مقتل أسير فلسطيني بعد ساعات من اعتقاله بأيدي القوات الإسرائيلية

أفاد نادي الأسير الفلسطيني بأن المعتقل ياسين عمر السراديح توفي إثر تعرضه للضرب من قبل القوات الإسرائيلية بعد ساعات من اعتقاله.

وأوضح النادي أن السلطات الإسرائيلية أبلغت عائلة الضحية، وهو شاب من أريحا يبلغ 33 عاما من العمر، أنه توفي بعد اعتقاله فجر اليوم الخميس.

وأكدت عائلة المعتقل أن الشاب تعرض للضرب خلال عملية الاعتقال التي نفذت في منزله، مضيفة أنه لم يكن يعاني من أي أمراض.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان له اعتقال 11 فلسطينيا في الضفة الغربية الليلة الماضية بحجة تورطهم في "أنشطة إرهابية".

ويبلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية نحو 6400 شخص، بمن فيهم 62 امرأة وأكثر من 300 طفل، حسب بيانات فلسطينية رسمية.

المصدر: نادي الأسير الفلسطيني

نادر عبد الرؤوف