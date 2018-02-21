إيفانكا ترامب تلتقي برئيس كوريا الجنوبية

أفادت وكالة "رويترز" بأن إيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستلتقي يوم الجمعة مع رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن.

ويأتي اللقاء بين الجانبين في إطار زيارة تقود خلالها إيفانكا الوفد الأمريكي إلى المراسم الختامية لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية، التي ستقام في كوريا الجنوبية.

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية للصحفيين مشترطا عدم الكشف عن اسمه إن إيفانكا ترامب سوف تتناول العشاء مع مون في قصر الرئاسة في سول مساء الجمعة.

المصدر: "رويترز"

علي الخطايبة