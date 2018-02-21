بوغدانوف يبحث ومساعد دي ميستورا تطبيق توصيات مؤتمر سوتشي

بحث ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسي مع رمزي رمزي مساعد المبعوث الأممي إلى سوريا، سبل الحل السياسي للأزمة السورية وتطبيق توصيات مؤتمر الحوار السوري في سوتشي.

وورد في بيان لوزارة الخارجية الروسية، أن "الجانبين تطرقا خلال اللقاء إلى عدد من المسائل المتعلقة بالحل السياسي، وسبل تفعيل الحوار السوري السوري تحت رعاية الأمم المتحدة في جنيف، وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة ومنها القرار 2254".

ولا تزال جهود التسوية مستمرة في جنيف وأستانا، كما أصبح مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي الروسية، والذي عقد في 30 من يناير/كانون الثاني 2018، أول منصة تجمع أكبر عدد من المشاركين السوريين.

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وبين أهم نتائج مؤتمر سوتشي، الخروج بقرار تشكيل اللجنة الدستورية، والتي ستبدأ عملها في مؤتمر جنيف.

واقترحت الدول الضامنة للمصالحة وهي روسيا وإيران وتركيا خلال مؤتمر سوتشي، تسمية 50 مرشحا لعضوية هذه اللجنة عن كل دولة، على أن يختار المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا بين 45 و50 منهم ليكلفوا بصياغة اللجنة الدستورية.

المصدر: نوفوستي