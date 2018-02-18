دي ميستورا: جنيف الطريق الوحيد لصياغة دستور سوريا الجديد

أكد المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، أن جنيف والرعاية الأممية، هما السبيل الوحيد لوضع أسس الدستور الجديد في سوريا.

وقال دي ميستورا في مؤتمر ميونيخ للأمن في ألمانيا اليوم: "من الضروري علينا تشكيل لجنة دستورية في جنيف، ولا أحد سوانا يمكنه فعل ذلك".

وأضاف، "لذا، فنحن غارقون في هذه الجهود وإلى درجة كبيرة"، معيدا إلى الأذهان حضور الأمم المتحدة مفاوضات أستانا وسوتشي.

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وأشاد دي ميستورا بالنتائج التي أحرزها مؤتمر سوتشي للحوار الوطني السوري، ووصف محادثات أستانا بالمفيدة، ما دامت تعمل على وقف التصعيد، رغم ضرورة أن يعيد المشاركون في هذه المفاوضات تقييم ما يحيط بسوريا.

المصدر: إنترفاكس