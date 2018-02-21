واشنطن تعزز حراسة قواعدها في العراق بعد تهديدها

أفاد موقع "العربي الجديد" بأن الجيش الأمريكي اتخذ إجراءات مشددة حول قواعده ومعسكراته في العراق، في ظل التهديدات التي أطلقها الحشد الشعبي بشأن التواجد الأمريكي هناك.

ونقل "العربي الجديد" عن مسؤولين عراقيين، أن "من ضمن هذه الإجراءات منع تواجد فصائل الحشد الشعبي في محيط القواعد لمسافة لا تقل عن 20 كيلومترا.. وحصر المهمة بقوات الجيش والشرطة المشتركة أصلاً مع الجيش الأمريكي في بعض القواعد، مثل عين الأسد في الأنبار وبلد في صلاح الدين".

وأشار "العربي الجديد" إلى أن ذلك جاء في ظل تصاعد التهديدات التي أطلقها الحشد، تجاه القوات الأمريكية، مطالبا رئيس الوزراء حيدر العبادي، بـ"وضع جدول زمني لانسحاب القوات الأمريكية من البلاد"، واعتبر الحشد أيضا أن "تواجد الأمريكيين لم يعد له أي مبرر، بعد تحرير كامل الأراضي العراقية من سيطرة تنظيم داعش".



المصدر: العربي الجديد

نتاليا عبدالله