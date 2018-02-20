مباحثات سعودية أمريكية في الرياض

أجرى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد محمد بن سلمان مباحثات مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي إيد رويس.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الملك سلمان استقبل اليوم المسؤول الأمريكي قبل أن يجتمع به ولي العهد، مشيرة إلى أنه جرى خلال اللقاءين، استعراض العلاقات بين البلدين، وبحث تطورات الأحداث في المنطقة.

وضم الوفد الأمريكي إلى جانب رئيس لجنة الشؤون الخارجية، عضو الكونغرس بول كوك، والقائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى الرياض كريستوفر هينزيل.

عاجل | #ولي_العهد يلتقي رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي ويبحثان العلاقات الثنائية بين البلدين ومستجدات الأوضاع في المنطقة. #الإخبارية#واشنطن#الرياضpic.twitter.com/EfBaHtzfSK — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 20, 2018

من الجدير بالذكر أن إيد رويس كان قد طرح وزميل له في مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يفرض عقوبات جديدة على البرنامج الإيراني للصواريخ الباليستية، أقره مجلس النواب الأمريكي في أكتوبر الماضي بأغلبية ساحقة.

المصدر: وكالات

علي جعفر