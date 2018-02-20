وحدات خاصة تركية تضم 1200 جندي تتوجه إلى عفرين

توجهت مجموعة من الوحدات الخاصة التركية من ولاية إزمير غربي البلاد، إلى منطقة عفرين شمال غربي سوريا، لرفد عملية "غصن الزيتون".

وأشارت وسائل الإعلام التركية إلى أن الوحدات التي تضم 1200 جندي استقلت الطائرات العسكرية من مطار "كالكيغ" في إزمير، وتتبع للواء "بورنوفا" للقوات الخاصة.

يذكر أن تركيا ومنذ الـ20 من يناير الماضي، أطلقت عملية "غصن الزيتون" بالتعاون مع ما يسمى بـ"الجيش السوري الحر"، وتستهدف المواقع العسكرية "للوحدات الكردية" و"حزب العمال الكردستاني" ومسلحي "داعش"، مع اتخاذ التدابير اللازمة لتجنيب المدنيين أي أضرار.

يذكر، أن القوات الشعبية السورية تعرضت لقصف بالقذائف، بعد وصولها إلى مشارف مدينة عفرين.

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وأفادت وسائل الإعلام بأن القوات التركية، قصفت مناطق قريبة من موقع انتشار القوات الشعبية السورية، التي دخلت إلى عفرين لحمايتها.

وكانت أنقرة قد أعلنت الاثنين، أنها لن تعترض على دخول القوات السورية إلى عفرين، إذا كان الهدف من ذلك تطهيرها من المقاتلين الأكراد، إلا أنها هددت بمواصلة الهجوم في المنطقة في حال أقدمت دمشق على حماية الوحدات الكردية.

المصدر: وكالات