مصر تعلن عن عملية في عمق المتوسط لتأمين حقل غاز

تنفذ القوات البحرية المصرية وبالتزامن مع العملية الشاملة "سيناء 2018"، مهمة تأمين الأهداف الحيوية والاستراتيجية في عمق المياه الاقتصادية لمصر وعلى امتداد الساحل البحري.

ونشر المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة العقيد تامر الرفاعي، مقطع فيديو عبر حسابه على "تويتر"، أظهر عملية القوات البحرية خلال تأمينها حقل ظهر للغاز الطبيعي.

#المتحدث_العسكرى : القوات البحرية تؤمن حقل ظهر والأهداف الحيوية والإستراتيجية فى عمق المياة الإقتصادية المصرية ... pic.twitter.com/dCoIceYVHt — المتحدث العسكري (@EgyArmySpox) ٢٠ فبراير، ٢٠١٨

وتؤمن القوات البحرية على مدار الساعة مساحات شاسعة من البحر وعلى عمق يصل إلى حوالي 1200 ميل بحري، باستخدام كافة الإمكانيات من الوحدات الحديثة ذات القدرات القتالية العالية من الفرقاطات والغواصات والزوارق الحاملة للصواريخ، بالإضافة إلى عناصر الوحدات الخاصة.

وتأتي العملية لتأمين منطقة حقل "ظهر" للغاز، في مجابهة جميع أنواع التهديدات بما يحقق سرعة رد الفعل والاستجابة الفورية لأي موقف.

المصدر: اليوم السابع