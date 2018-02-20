الجيش السوري يحبط محاولة لتسلل المسلحين من لبنان

صدت القوات السورية محاولة مجموعة من المسلحين عبور الحدود إلى الأراضي السورية عبر تل كلخ في محافظة حمص السورية، وقضت على جميع أفرادها.

وأكدت وكالة "سانا"، أن الجيش السوري في المنطقة لم يسمح للمتسللين عبور الحدود من جانب لبنان إلى الداخل السوري.

وتعتبر هذه المحاولة الأولى من نوعها، عقب القضاء على الزمر المسلحة في مدينة عرسال في أغسطس الماضي، فيما لا يزال المسلحون يسيطرون على بلدات الرستن وتلبيسة إلى الشمال من محافظة حمص السورية على الحدود مع لبنان.

يذكر أن المسلحين انسحبوا من حمص في مايو 2014.

المصدر: تاس + سانا