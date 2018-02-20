جاويش أوغلو: القوات الحكومية السورية لم تدخل عفرين

صرح وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو بأن القوات التابعة للحكومة السورية لم تدخل إلى عفرين شمال سوريا حتى الآن، منوها بأنه من غير الواضح ما إذا كانت تلك القوات ستدخل أم لا.

وقال أوغلو "وسائل الإعلام الحكومية السورية أعلنت صباح الاثنين أن القوات الموالية للحكومة ستدخل عفرين في غضون ساعات، لكن مع غروب الشمس لم تكن هناك أي علامات تدل على أي انتشار لهم هناك".

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وتأتي تصريحات أوغلو بعد أنباء أفادت وسائل إعلام سورية رسمية عن اقتراب دخول "قوات شعبية" إلى عفرين شمال سوريا، وسط تضارب تصريحات مسؤولين أكراد بين نفي وتأكيد حول توصل القيادات الكردية والحكومة السورية إلى اتفاق بهذا الشأن.

المصدر: وكالات

نتاليا عبدالله