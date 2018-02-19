إدانة داعية سعودي شهير بالسطو على كتاب!

كسب ورثة عبد الرحمن باشا قضية رفعوها ضد الداعية السعودي عائض القرني بتهمة السطو على كتاب والدهم "صور من حياة الصحابة"، وقراءته حرفيا خلال برنامج إذاعي دون الإشارة إلى المصدر.

وغرمت لجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف في وزارة الثقافة والإعلام السعودية "الداعية الشهير" بمبلغ 30 ألف ريال، بسبب "خرقه حقوق الملكية الفكرية".

وألزمت اللجنة القرني بتعويض شركة دار الأدب الإسلامي 120 ألف ريال، إضافة إلى إجبار الإذاعة التي بثت البرنامج على إيقاف إعادة حلقات البرنامج.

وكشف وكيل ورثة عبد الرحمن باشا المحامي عبد الرحمن اللاحم، عن اعتراضه على الحكم الابتدائي، موضحا أن "الاعتراض" يأتي كون الحكم بالتعويض "قليل"، كما أن المتهم "ذو سوابق في السرقة الفكرية ويفترض تغليظ الحكم العام".

يذكر أن الحكم الصادر غير نهائي، ما يعني إمكانية الاعتراض عليه من طرفي القضية.

وأدين الداعية الشهير بتهم مماثلة، إذ كسبت الكاتبة السعودية سلوى العضيدان قضيتها ضده عام 2012، بعد أن اتهمته بالسطو على كتابها "هكذا هزموا اليأس".

المصدر: okaz.com.sa

ألكسندر توميلين