ظريف لـ RT: لا محيد عن مواجهة واشنطن وإيقاف تصرفاتها في سوريا

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن طهران لا محيد لها عن مواجهة واشنطن وإيقاف تدخلاتها في سوريا.

وقال ظريف على هامش منتدى فالداي في موسكو: "نعتقد أن سياسة واشنطن ووجود قواتها على الأرض بسوريا واستغلال السكان المحليين لتحقيق أهدافها خطير جدا ولا بد من مواجهة واشنطن وإيقاف تصرفاتها هناك".

وأشار إلى أن التدخل العسكري في الأراضي السورية ليس هو الطريق المقبول لمعالجة تلك المشاكل، موضحا أن أحسن الوسائل لذلك هو من خلال "اتخاذ خطوات مناسبة من قبل الحكومة السورية والجيش.. ونحن واثقون بأن هذا هو السبيل القانوني وهو الأفضل في الوقت الراهن".

المصدر: RT

علي جعفر