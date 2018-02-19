أردوغان لبوتين: دخول الجيش السوري عفرين "له تداعيات"

أبلغ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نظيره الروسي فلاديمير بوتين، خلال اتصال هاتفي، أن دخول قوات الجيش السوري إلى عفرين "سيكون له تداعياته".

وقال الرئيس التركي إن بلاده لا تعارض الاتفاق بين الحكومة السورية والوحدات الكردية في مدينة عفرين بل "يجب أن يحصل على تأييد".

وكانت أنقرة أعلنت على لسان وزير خارجيتها مولود جاويش أوغلو، أنها لن تعترض على دخول القوات السورية إلى عفرين، إذا كان هدفها تطهيرها من المقاتلين الأكراد، مهددة بمواصلة الهجوم في المنطقة، إذا ما حاولت دمشق حماية الوحدات الكردية.

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وقال جاويش أوغلو خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأردني أيمن الصفدي في عمان: "إذا دخل النظام السوري إلى تلك المنطقة لتطهيرها من وحدات الحماية الكردية والعمال الكردستاني، فإن هذا لن يمثل أي مشكلة" بالنسبة لنا.. "لكن، إذا ما جاء لحماية الوحدات الكردية، فلن يوقفنا أحد".

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وتوصلت الحكومة السورية و"قوات سوريا الديمقراطية" الأحد الماضي، إلى اتفاق يقضي بدخول الجيش السوري إلى مدينة عفرين لحمايتها والدفاع عنها.

يذكر أن تركيا أطلقت في الـ20 من يناير/كانون الثاني الماضي، عملية "غصن الزيتون" العسكرية، والتي "تستهدف حزب العمال الكردستاني، ووحدات حماية الشعب الكردية، وتنظيم "داعش" في عفرين شمال غربي سوريا.

المصدر: وكالات