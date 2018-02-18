الإعلام الكردي: اتفاق بين دمشق والوحدات الكردية على دخول الجيش السوري عفرين

أفادت وسائل إعلام كردية بأن الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية، توصلتا اليوم الأحد إلى اتفاقية تقضي بدخول الجيش السوري إلى مدينة عفرين غدا الاثنين.

ونقلت وكالة "رووداو" الكردية عن شيخو بلو، القيادي في حزب الوحدة الديمقراطي الكردي قوله: "الجيش السوري سيدخل إلى عفرين غداً الاثنين"، مشيرا إلى أن الهدف من دخول المدينة هو حمايتها والدفاع عنها.

وكان المستشار الإعلامي لوحدات حماية الشعب الكردية في عفرين، ريزان قال في تصريح لوكالة "رووداو" الكردية السبت: "المباحثات بين الإدارة الذاتية ودمشق حول عفرين مستمرة، وسنعلن عن نتائجها حال التوصل إلى اتفاق".

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وفيما يتعلق بالخيارات المتاحة من خلال هذه المحادثات، وموقف وحدات حماية الشعب الكردية منها، قال حدو: "نقبل بجميع الخيارات عدا الاحتلال التركي".. "تركيا هزمت عسكريا وتعاني من أزمة"، الأمر الذي دفعها إلى "استهداف البنية التحتية والآثار في عفرين".

وبدأت تركيا في الـ20 من يناير الماضي عملية عسكرية "تستهدف حزب العمال الكردستاني، ووحدات حماية الشعب الكردية، وتنظيم "داعش" في عفرين شمال غربي سوريا".

المصدر: رووداو + وكالات

أحمد باديان